У тамбовских сторонников Алексея Навального проходят обыски

Обыски по делу фонда Алексея Навального, проводимые СКР в 30 регионах РФ, затронули и Черноземье. В Тамбове около шести утра правоохранители появились дома у сторонника штаба Амира Жилилова. Также обыск прошел в помещении штаба: был изъят жесткий диск. В Липецке и Воронеже обыски не проводятся, подтвердили “Ъ-Черноземье” координаторы штабов политика. По словам координатора липецкого штаба Ильи Данилова, мероприятия затронули в первую очередь те региональные подразделения, в которых ранее обыски не проводились.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, обыски проводятся в штабах и по месту жительства сотрудников региональных подразделений Фонда борьбы с коррупцией. Полицейские изымают «предметы и документы, имеющие значение для расследования». Несколько сотрудников ФБК вызваны на допросы. Кроме того, по ходатайству СКР суд арестовал счета ФБК в банках.

Уголовное дело об отмывании денег фондом СКР возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. 9 октября ФБК включили в список иностранных агентов.

Подробнее о развитии ситуации — в публикации “Ъ” «ФБК хотят заставить прекратить расследования».

Ирина Лобанова, Олег Мухин