Пострадавшим от обрушения стены дома в Приморье выплатят по 50 тыс. рублей

Побывавший сегодня, 15 октября, на месте обрушения стены и лестничного пролета в жилом доме в поселке Новонежино губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что «за частичную потерю имущества жители наиболее пострадавших квартир» получат от властей по 50 тыс. руб. «и сертификаты на приобретение жилья».

«По 10 тыс. руб. получат пострадавшие на приобретение предметов первой необходимости»,— добавил глава региона. Экспертам предстоит установить, «можно ли в соседних квартирах находиться людям и восстановить подъезд».

Напомним, в ночь на 15 октября между четвертым и пятым этажами многоэтажного панельного дома в поселке Новонежино произошло обрушение несущей стены в жилой квартире и лестничного пролета. В результате происшествия погибла женщина, эвакуированы 19 человек. «Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры или иного бытового фактора»,— заявили в СКР по Приморью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Алексей Чернышев, Владивосток