В ростовском штабе Алексея Навального снова прошли обыски

В Ростове силовики снова провели обыски в штабе Алексея Навального и дома у одного из его сотрудников. Об этом „Ъ-Юг“ рассказала глава штаба Ксения Середкина.

Как рассказала госпожа Середкина, сегодня около 6:00 один из сотрудников успел ей написать сообщение о том, что к нему снова пришли с обыском. «Мы предполагаем, что обыск прошел у нашего сотрудника дома, а затем — в нашем штабе. Потому что когда мы приехали в штаб, увидели, что явно кто-то покопался в вещах. Ноутбук, из которого ранее правоохранители вытащили жесткий диск, на этот раз расковыряли ножом, вытащили все внутренности — непонятно зачем, по сути, просто испортили единственную оставшуюся технику. Больше в штабе со времен прошлого обыска ничего не осталось, не знаем, что они надеялись найти»,— отметила она. По словам Ксении Середкиной, сотрудник штаба, сообщивший об обыске, до сих пор не вышел на связь. В штабе предполагают, что его увезли на допрос в следственный комитет.

Обыски в ростовском штабе Алексея Навального уже проходили 12 сентября. Сообщалось, что их проводят в рамках ст. 174 УК РФ (отмывание денежных средств). Напомним, уголовное дело об отмывании денег Следственный комитет России (СКР) возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем.

Кристина Федичкина