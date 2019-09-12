В ростовском штабе Алексея Навального проходят обыски

Правоохранители пришли с обыском в штаб Алексея Навального в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале. Координатору ростовского штаба Ксении Середкиной „Ъ-Юг“ дозвониться не удалось, ее телефон выключен.

По словам господина Волкова, обыски проходят в более чем 30 городах, в том числе и в Ростове. «Везде главная цель — изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков»,— написал Леонид Волков.

Ранее активист ростовского штаба Леонид Санкин сообщал на своей странице в Facebook о том, что правоохранители провели обыск у него дома. СМИ сообщают также об обысках дома у активистов Владислава Кульчицкого и Валерии Дзбоевой.

«Медиазона» со ссылкой на сотрудников штабов заявила, что обыски проходят в рамках ст. 174 УК РФ (отмывание денежных средств). Напомним, уголовное дело об отмывании денег Следственный комитет России (СКР) возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем.

Кристина Федичкина