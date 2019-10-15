Заместителем начальника Самарской таможни назначен Алексей Агуенко

Приволжское таможенное управление

Начальник Самарской таможни Владимир Данченков представил подчиненным своего заместителя-капитана таможенной службы Алексея Агуенко. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Алексей Агуенко проходит службу в таможенных органах с февраля 2000 года. До назначения заместителем начальника таможни он занимал должность начальника отдела государственной службы и кадров Самарской таможни.

С 1 октября в результате реорганизации Оренбургская и Ульяновская таможни перешли под управление Самарской таможни. В реорганизованную структуру перешли таможенные посты, правоохранительный блок, а также служба организации таможенного контроля после выпуска товаров. Часть административного персонала Оренбургской и Ульяновской таможни попала под сокращение.

Ани Айвазян