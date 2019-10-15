Суд запретил «Союзпищепрому» называть макароны ригатонами

ООО «Объединение “Союзпищепром”» (Челябинск) не удалось оспорить в Суде по интеллектуальным правам иск чебоксарской макаронно-кондитерской фабрики «Вавилон». Компания добилась, чтобы «Союзпищепрому» запретили использовать торговую марку «ригатоны» для названия сорта макарон, также она отсудила у предприятия 1,5 млн руб. за нарушение интеллектуальных прав. Информация об этом находится в картотеке суда.

В суде установлено, что фабрика «Вавилон» является владельцем торговой марки «ригатоны». Она используется для обозначения макаронных изделий. «Союзпищепром» без разрешения правообладателя называл свои макароны ригатонами. В кассационной жалобе юристы челябинского предприятия настаивали на том, что «спорное обозначение является общеупотребимым и используется для обозначения товаров определенного вида». Однако Суд по интеллектуальным правам постановил, что «обладателю прав на товарный знак не может быть отказано в защите этих прав».

«Союзпищепром» обязан прекратить использовать чужой товарный знак и должен заплатить «Вавилону» 1,5 млн руб. в качестве компенсации.