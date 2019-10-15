В суд передано дело сотрудников ЧОП, избивших директора МЦ «ЭМА» в Екатеринбурге

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело трех сотрудников ЧОП «Сова-2», избивших в феврале этого года директора мебельного центра «ЭМА» Андрея Калетина. Они обвиняются в превышении полномочий при выполнении своих должностных обязанностей (ч.2 ст.203 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч.1 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, днем 6 февраля гендиректору завода «ЭМА» сообщили об установке лестницы между четвертым и пятым этажами компании. Господин Калетин пытался выяснить, на каких основаниях начались работы, а также демонтировать пожарную лестницу. Однако сотрудники ЧОП «по предварительному сговору удерживали его, причиняя физическую боль, надев ручные браслеты», сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Затем гендиректора избили, результатом чего стали переломы ребер, повреждение ткани легких.

В феврале полиция Екатеринбурга задерживала восемь сотрудников ЧОП. После происшествия Росгвардия лишила лицензии предприятие. В «Сове» ранее отмечали, что распространенное видео, на котором зафиксирована драка, «смонтировано и представляет только одну сторону конфликта».

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Урал” «“Сова”» пролетела над директором мебельного центра»

Мария Арабей