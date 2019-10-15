В Челябинске задержали троих человек по подозрению в убийстве екатеринбурженки

В Челябинске по подозрению в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября, задержали троих человек – двоих цыган (мужчину и женщину) и гражданина Таджикистана. Об этом сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело молодой женщины нашли в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга после четырех дней поисков. У нее осталась 9-летняя дочь. Она пропала после того, как поехала показывать автомобиль потенциальному покупателю. Машина 11 октября была найдена у перекупщиков в Челябинске, они сообщили, что ее привезли цыгане.