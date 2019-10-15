Volkswagen представил рекордный заезд ID. R на «дороге в небеса»

Компания Volkswagen, установившая рекорд «дороги в небеса» с электромобилем Volkswagen ID. R, показала заезд на видео.

В ролике представлен проезд 680-сильного Volkswagen ID. R под управлением французского гонщика Ромена Дюма по 11-километровой закрытой дороге Tianmen Shan Big Gate Road с 99 поворотами, расположенной на горе Тяньмэнь в Китае. Она начинается в долине на высоте около 200 метров над уровнем моря и заканчивается на высоте примерно 1300 метров над уровнем моря.

Пилот преодолел дистанцию на горе Тяньмэнь за 7:38.585, что стало новым рекордом трассы. До Volkswagen никто официально не фиксировал время прохождения «дороги в небеса», поэтому результат ID. R стал первым достижением такого рода на Tianmen Shan Big Gate Road.