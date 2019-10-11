В РЖД назначили дополнительную «Ласточку» в горный парк «Рускеала»

ОАО «РЖД» назначает на 2 ноября дополнительный скоростной поезд «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Рускеала. Это делается специально для пассажиров, желающих посетить запланированное на этот день в горном парке «Рускеала» мероприятие под названием «Северное сияние». Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Ласточка» №825/826 отправится с Финляндского вокзала 2 ноября в 06:10 с прибытием в Рускеалу в 10:40. Обратно поезд отправится в 19:15 и прибудет в Петербург в 23:49. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Сосново, Приозерск, Кузнечное и Сортавала.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что начиная с 1 ноября ОАО «РЖД» также запускает ночные «Ласточки» между Петербургом и Псковом.