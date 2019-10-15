У полицейского, застрелившего коллегу и его жену в Ноябрьске, могла быть депрессия

Участковый уполномоченный полиции ОМВД по Ноябрьску Андрей Мучаев мог находиться в депрессии, когда застрелил своего коллегу и его жену, а затем покончил жизнь самоубийством. Эту версию управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу считает основной.

По данным следствия, Андрей Мучаев вечером 1 июня в помещении опорного пункта ОМВД по Ноябрьску из табельного оружия застрелил участкового уполномоченного полиции Владимира Анчугова, затем пришел к нему домой и убил его жену. Утром 3 июня он покончил жизнь самоубийством в припаркованном за котельной поселка СМУ-10 автомобиле.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по ЯНАО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). «Обвиняемый в течение 2019 года находился в подавленном состоянии, вызванным неразрешимыми финансовыми трудностями, неудовлетворенностью работой, долгами по кредитам, а также иными личными обстоятельствами»,— сообщили сегодня в СУ СКР по ЯНАО.

В правоохранительном органе добавили, что Андрей Мучаев рассказывал своей жене о своих намерениях. Убить «кого-либо из своих знакомых» он хотел, «полагая, что таким образом ему легче будет уйти из жизни». На рабочем месте он характеризовался положительно. Известно также, что между погибшими сотрудниками был конфликт, связанный со служебной деятельностью. Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщали, что трагедия могла произойти на почве личного конфликта между сотрудниками.

Подробнее о деле в материале “Ъ-Урал” — «В смерти полицейских нашли личный мотив»