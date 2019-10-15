В юбилейной «Энергетике Урала» примут участие компании восьми стран мира

С 22 по 24 октября 2019 года в Уфе пройдет крупнейшая в регионе XXV международная выставка «Энергетика Урала», которая представит рекордное количество крупнейших отечественных и зарубежных разработчиков, производителей и поставщиков энергетического и электротехнического оборудования.

Одновременно с выставкой в Уфе традиционно проходит Российский энергетический форум – уникальная деловая площадка, в работе которой принимают участие ведущие эксперты отрасли из России и зарубежных стран.

Только цифры

• 130 компаний участников выставки «Энергетика Урала»

• 25 регионов России, 7 стран мира

• Пленарное заседание и 20 деловых секций форума

• Более 200 спикеров и свыше 1000 делегатов

Организаторами двух значимых событий выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Башкирская выставочная компания. Традиционная поддержка - Министерство энергетики РФ и Министерство промышленности и торговли РФ.

Генеральный спонсор Российского энергетического форума и юбилейной международной выставки «Энергетика Урала» - АО «Башкирская электросетевая компания».

Все мероприятия форума проходят при поддержке ведущих энергетических компаний региона – АО «БЭСК», ООО «БГК», ООО «ЭСКБ», с участием ведущих российских и иностранных союзов и ассоциаций отрасли, в том числе НП «Евросолар Россия», Ассоциации малой энергетики, Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования и др.

Российский энергетический форум (РЭФ)

Форум станет площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития отрасли с участием ведущих ученых России и Европы, экспертов из различных регионов России, топ-менеджеров крупных энергетических компаний, представителей органов государственной власти федерального, регионального и муниципального уровня.

Ключевым событием Форума станет Пленарное заседание «Эффективность энергетики. Итоги и перспективы» с участием Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф.

В числе спикеров – первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике Ананских И.А., генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век Башмаков И.А., заместитель генерального директора ПАО «Интер РАО» Орлов Д.С., заместитель Председателя Комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП Станкевич Ю.А., генеральный директор Института проблем энергетики Нигматулин Б.И., генеральный директор ГК «Хевел» Шахрай И.С., директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Коротков С.А., консул Департамента экономики и науки Посольства Германии в Москве Маттиас Денер, председатель Правления–генеральный директор АО «БЭСК» Шароватов Д.В., директор Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области Дудкевич П.В.

В первый день работы форума, 22 октября, состоятся 5 основных крупных секций.

Так, в стратегической секции «Влияние цифровизации на эффективность энергетики» примут участие представители компании «Сименс», эксперты из Москвы, Уфы, Казани, Тольятти и др. регионов России.

Секция «Энергоэффективность и энергоменеджмент: механизмы и результаты», в организации которой приняло участие НП «Евросолар Россия» состоится с участием руководителей: центра развития ДПС ПАО «Интер РАО»; Немецкого энергетического Агентства DENA (Германия); Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО; Ассоциации «РусЭнергоэффективность», Экспертного Совета по энергетике ТПП РФ, ООО НП «Энергосервис» (Сербия).

Большой дискуссией обещает стать тема «Большая или распределенная энергетика: выбор потребителя». В ней примут участие руководители Российской Ассоциации малой энергетики, Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования и др.

Второй день форума, 23 октября, откроет Международная научно-техническая конференция «Электротехнические комплексы и системы» с участием профессоров Германии, Великобритании, ученых из Москвы и Республики Башкортостан. Вопросы развития традиционной энергетики и стоящие перед ней задачи будут обсуждаться также на секции «Локализация производства оборудования для энергетики. Сложности и возможности».

Отдельный блок деловой программы будет посвящён ВИЭ и дальнейшей судьбе внедрения альтернативной энергетики в нашей стране.

На полях форума состоится заседание по развитию солнечной энергетики и проект установки учебной солнечной станции на крыше уфимской школы. Уникальный проект будет профинансирован Министерством иностранных дел Германии.

В рамках РЭФ состоятся дискуссии по темам: «ВИЭ в регионах: реализованные и будущие проекты», «Биоэнергетика – экоЛогичное решение региональных вопросов», «Зелёная энергетика для бытового потребителя: ожидания и реальность». Экспертами по этим темам выступают иностранные участники из Германии, Франции, Бельгии; Министерства промышленности и инновационной политики РБ, руководители Ассоциации специалистов ВИЭ «Зеленый Киловатт» и Ассоциации «GreenСтрой», представители городов Тольятти, Казань, Екатеринбурга, Менделеевска, Анапы.

Традиционно на РЭФ большое внимание уделяется вопросу подготовки и эффективного обучения будущих кадров в сфере энергетики. В рамках форума состоятся: Молодёжный день в формате диалога на тему «Инженер будущего» для эффективной энергетики» с участием руководителей крупнейших в регионе энергетических компаний.

Всего в рамках Российского энергетического форума (РЭФ) состоится свыше 20 деловых мероприятий с участием более 200 спикеров, в том числе из Германии, Бельгии, Великобритании, Сербии.

25-я Юбилейная международная выставка «Энергетика Урала»

За 25 лет своего существования выставка в Уфе стала одной число лидеров отраслевых экспопроектов России.

Площадь юбилейной выставки составит более 5 000 кв.м, на которой расположится экспозиция свыше 130 компаний – крупнейших разработчиков, производителей и поставщиков электроэнергетической отрасли из 25 регионов России и 7 зарубежных стран – Германии, Швейцарии, Франции, Чехии, Польши, Китая, Беларуси.

Новинкой этого года станут:

• Национальные стенды Германии, Франции и Швейцарии (организатор Европейская Ассоциация «Евросолар» – Некоммерческое Партнерство по развитию возобновляемой энергетики).

• Национальный стенд Чехии (организатор CzechTrade – чешское государственное агентство по поддержке торговли).

Иностранную экспозицию также представят компании: RSHYdroCNCN (Польша), беларуские компании БелОМО-ММЗ имени С.И. Вавилова, УП Светоприбор БелТИЗ, СЗАО ЛИПЛАСТ-СПб, представительство компании CAISHEN SUPU (Китай) и другие.

Впервые в выставке примут участие такие компании как: Псковский трансформаторный завод, Курганский трансформаторный завод, Альметьевский завод Радиоприбор, СМАРТЭНЕРГО (г.Казань), Тепловодохран (г.Рязань), Башлайт (г.Нефтекамск), БЛ Групп (г. Москва), ТУБОР (г. Москва), Казань-Пирохим и многие другие.

Приглашаем на 25-ю Юбилейную международную выставку «Энергетика Урала» и Российский энергетический форум – место общения профессионалов!

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