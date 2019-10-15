Жизнь — в шоколаде

Героиня нашей статьи Марина Григорьева получила опыт по обе стороны «баррикад»: она была и предпринимателем, и чиновником. Сегодня она снова вернулась в бизнес, открыв с супругом производство ремесленных натуральных продуктов — шоколада Chocotta и сыроедческого урбеча «ВКУСНОПАСТА». Марина рассказала, почему выбрала эту нишу, чем отличается ремесленный продукт от массового, а также о мерах государственной поддержки бизнеса.

— Как вы решили заняться шоколадом?

— Есть две причины. Во-первых, я всегда была фанатом шоколада. Как я считала. Но оказалось, что тот продукт, который лежит на прилавках магазинов под видом шоколада, таковым не является.

Во-вторых, все больше людей приходит к тому, что «ты то, что ты ешь». Так что интерес к ремесленным, крафтовым натуральным продуктам будет только расти. Глобальный, пока только зарождающийся тренд — в производство крафтовых органических продуктов приходит все больше профессионалов с серьезным бэкграундом в других сферах.

Поэтому в январе этого года мы запустили производство, став первыми в республике, кто делает натуральный шоколад по технологии полного цикла Bean-to-bar (буквальный перевод: «от какао-бобов до плитки»). С начала года решали вопросы, связанные с комплектацией производственной линии, цеха, разработкой рецептур, упаковки и сертификацией продукции, переговорами. Также я прошла обучение у шоколатье — несколько месяцев занятий, зачетов и итоговый экзамен по стандартам парижской школы кулинарного искусства.

— Чем отличается ремесленный продукт от массового?

— В состав ремесленного шоколада входят всего три ингредиента: какао-бобы, какао-масло и сахар (тростниковый либо его натуральные заменители). В молочном и белом шоколаде — еще и сухое молоко. Никаких консервантов, улучшителей вкуса и ароматизаторов. Кроме того, на фабричном оборудовании размер частиц шоколадного «нектара» составляет 70–75 микрон. Мы же используем оборудование, которое позволяет получить размер частиц готового продукта всего в 20 микрон. И конширование (перетирание) ингредиентов занимает около двух суток, что наделяет шоколад шелковистой, бархатной текстурой.

Полный цикл шоколадного производства означает, что только мы отвечаем за все этапы создания шоколада: от выбора какао-бобов и оборудования до разработки и производства авторской упаковки.

Собственное производство шоколада открывает широчайшие возможности для создания линейки аутентичного «башкирского шоколада». Вкусный и полезный шоколад на башкирском меду. Шоколадные трюфели с фермерскими сырами — с горгонзолой, бри, козьим сыром. Есть конфеты на местных травах, ягодах и знаменитом целебном бальзаме. А последний мой любимый вкус — на зеленых сосновых шишках, собранных в горах Белорецкого района еще в июне. Это авторский шоколад made in Bashkiria.

Помимо шоколада мы производим и натуральные сыроедческие урбечи — ореховые пасты и пасты из злаковых семян. Кстати, мы единственные выводим фитиновую кислоту, так что усвояемость минералов и витаминов повышается на 20–60 %.

— С какими проблемами вы столкнулись?

— Если урбеч можно продавать массово, то с шоколадом все сложнее. Это очень благородный, но капризный продукт. При выборе каналов продаж натурального шоколада нужны особые условия транспортировки и хранения. Даже при незначительном отклонении температуры или влажности он тает. Конечно, на качестве это не скажется, но внешний вид уже испорчен. Поэтому последние четыре месяца мы пробуемся в разных каналах продаж, тестируем их.

— Какие виды государственной поддержки оказались вам полезны?

— Мы прошли в конкурсе на получение займа по льготной ставке на инвестиционные цели от Фонда поддержки инвестиционных инициатив. Воспользовались несколькими услугами центра «Мой бизнес», связанными с сертификацией продукции и продвижением. Обо всех этих мерах вам расскажут в центре, могу смело рекомендовать его предпринимателям. Здесь же планирую получить бесплатные консультации по нескольким направлениям.

Услуга предоставляется в рамках деятельности центра «Мой Бизнес»