В России на создание полигонов для разработки тяжелых дронов потратят 570 млн рублей

В России планируют создать инфраструктуру под разработку и массовый выпуск промышленных дронов весом более 30 кг, сообщила газета «Известия». На разработку и сертификацию проекта, а также создание испытательных аэродромов планируют потратить в ближайшие два года 570 млн руб. Тяжелые беспилотники предназначены для использования в промышленности и сельском хозяйстве.

Как сообщил изданию соруководитель группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы Сергей Жуков, проект был одобрен в начале октября межведомственной рабочей группой под руководством помощника президента Андрея Белоусова и вице-премьера Максима Акимова.

«Полигоны нужны для проектирования, испытания авиатехники и для ее сертификации. Процедура включает проверку самого беспилотника, а также его систем — винта, двигателя, наземных станций управления и каналов связи»,— прокомментировал целесообразность проекта господин Жуков. Первыми специальными площадками для испытания дронов могут стать гидродром ЦАГИ в Дубне, аэродромы Орловка в Тверской области, Ульяновск-Восточный в Ульяновской области, Алферьево в Подмосковье и Киржач во Владимирской области.

Напомним, с 27 сентября 2019 года вступил в силу обязательный порядок регистрации беспилотных летательных аппаратов массой свыше 250 г. Владельцы дронов должны получить госномер в Росавиации и нанести его на аппарат как минимум в трех местах.

Подробнее о новых правилах владения дроном — в материале “Ъ” «С беспилотников снимут отпечатки крыльев».