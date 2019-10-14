Мединский поддержал отмену возрастной маркировки, кроме «18+»

Министерство культуры одобрило инициативу депутатов, которые предложили отменить всю возрастную маркировку на произведениях литературы искусства, кроме пометки «18+», сообщил глава ведомства Владимир Мединский. При этом он отметил, что оставшиеся правила должны строго соблюдаться.

В России с 2012 года действует закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он предполагает деление информации на такие категории: до 6-летнего возраста, для возраста от 6 до 12 лет, от 12 до 16 лет, от 16 лет, запрещенная для детей информация.

«Сегодня каждый фильм получает ограничения, но при этом никто не следит за тем, ходят дети на фильмы с маркировкой "18+" или не ходят, никакой нет ответственности на кинопрокатчиках и кинотеатрах в плане ограничения доступа»,— сказал журналистам господин Мединский (цитата по ТАСС).

Согласно законопроекту, информация о рекомендуемой возрастной категории должна указываться «любым доступным способом» на книгах, афишах, объявлениях, билетах и т.д. Для этого могут использоваться общие категории, например, «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей».