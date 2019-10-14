«Безопасность проживания и эксплуатации дома — один из важнейших критериев»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие существует системы безопасности в домах и как они зависят от уровня класса объекта.

Безопасность проживания и эксплуатации дома — сегодня один важнейших критериев для покупателей при выборе недвижимости. Если еще 20 лет назад система безопасности в многоквартирных домах ограничивалась, пожалуй, только пожарным рукавом и лестницей, то теперь клиенты, особенно в высокобюджетном сегменте, внимательно изучают проекты системы контроля доступа, наблюдения за пространством комплекса, а также пожарной безопасности.

Застройщики ставят, в зависимости от класса проекта и стоимости квадратного метра в нем, различные системы безопасности, начиная с контроля доступа к территории и зданию. Жильцы и гости зачастую пользуются специальными карточками. Но встречаются и более инновационные варианты, вплоть до биометрии. Помимо технологии доступа, важно еще и количество рубежей охраны. Чаще всего девелоперы предусматривают только один контур охраны, то есть, чтобы попасть в жилой комплекс, необходимо только один раз пройти верификацию. Следующий важный элемент безопасности — это система наблюдения. Часто она интегрируется с возможностью удаленно управлять доступом. К примеру, жители могут не только просматривать изображения с камер, но и управлять шлагбаумами. Третий элемент домашней безопасности — системы охраны от разного рода аварий. Прежде всего, речь идет о защите от пожаров. Для менее опасных, но тоже неприятных ситуаций, к примеру, затопления квартиры водой от соседей этажом выше, также предусмотрены системы защиты.

Управление большинством систем осуществляется через приложение в смартфоне. Оно же и оповестит о чрезвычайной ситуации, если она случится. Но есть еще один важный нюанс: выбирая квартиру в новом доме, особенно в проекте высокого класса, необходимо обращать внимание не только на сложность, но и на стоимость систем безопасности. Их обслуживание незамедлительно найдет свое отражение в ежемесячных расходах по счету от управляющей компании.