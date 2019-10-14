Газоперерабатывающий завод в Ленобласти построят при участии «дочки» CNCEC

Балтийский химический комплекс («дочка» «РусГазДобычи») и China National Chemical Engineering №7 Construction Company Limited (структура CNCEC) подписали соглашение о строительстве газоперерабатывающего завода в Ленобласти. Стоимость реализации проекта составит $13,3 млрд. Об этом сообщает РБК.

Завод будет построен за пять лет.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве при строительстве комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги было подписано компанией «Русхимальянс» и правительством Ленобласти в рамках ПМЭФ-2019. Сообщалось, что предприятие сможет ежегодно перерабатывать 45 млрд куб. м газа, производить и отгружать 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов.