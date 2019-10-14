Серебренников получил французский орден Искусств и Литературы

Режиссеру Кириллу Серебренникову вручили орден Искусств и Литературы Франции. Церемония состоялась сегодня, 14 октября, вечером в посольстве Франции.

Вручая орден, посол Франции в России Сильви Берманн призналась, что не пропускает ни одного спектакля Кирилла Серебренникова, и отметила, что для нее большая честь вручить ему этот орден: «Вы ключевая фигура современного искусства в России, но ваша известность выходит далеко за пределы страны, ваша карьера удивительно богата и разнообразна».

В ответном слове лауреат признался, что впервые удостоился государственной награды: «Мне всегда казалось, что государство действует помимо нашей воли: оно развязывает войны и возбуждает против нас дела. Так что к любому государству я отношусь настороженно. Но в данном случае это награда за то, что мы с моими коллегами все эти годы старались построить мосты между странами, народами и культурами. Вот за это я этот прекрасный орден беру с удовольствием».

Орден Искусств и Литературы — награда, учрежденная и присуждаемая Министерством культуры Франции с 1957 года за особый вклад в развитие французского и мирового искусства. Существует три степени ордена: командор, офицер и кавалер. Среди деятелей российской культуры лауреатами этого ордена в разные годы становились Юрий Любимов, Галина Вишневская, Петр Фоменко, Олег Табаков, Павел Лунгин и президент СССР Михаил Горбачев.

Высшая степень ордена — звание командора искусств и литературы — была присвоена Серебренникову декретом министра культуры Франции Франсуаз Ниссен еще 2 августа 2018 года, в то время когда режиссер, являющийся фигурантом нашумевшего дела «Седьмой студии», находился под домашним арестом. 8 апреля нынешнего года мера пресечения была изменена: домашний арест сменился подпиской о невыезде. В сентябре Мещанский суд Москвы постановил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру. 8 октября дело вернули в суд.

Все заседания по делу «Седьмой студии» — в хронике “Ъ”.

Алла Шендерова