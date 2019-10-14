По данным китайской Ассоциации автопроизводителей, на которые ссылается FT, в сентябре продажи электромобилей в Китае упали на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи электромобилей в КНР падают уже третий месяц подряд после изменения режима государственной поддержки для производителей.

В марте правительство Китая объявило о значительном изменении программы господдержки производителям электромобилей. В нынешнем году субсидии на производство электромобилей будут в целом сокращены на 30%, после 2020 года власти собираются и вовсе отказаться от субсидирования этой отрасли. Больше всего сокращения коснутся наименее технологичных машин.

«В последние десять лет Китай активно субсидировал индустрию электрических и гибридных машин,— отмечала в конце марта в своем аналитическом отчете исследовательская компания IHS Markit.— Такая политика хорошо показала себя, привлекая все больше новых производителей в сектор электромобилей на ранней стадии, и вызвала интерес потребителей к этим технологиям. Однако недостатки такой программы также стали очевидными. Производители, которые опирались на госсубсидии, стали менее отзывчивыми к новым технологиям. Существенное сокращение господдержки не стало сюрпризом для производителей, поскольку власти открыто говорили о своих намерениях начать стимулировать “органический рост” индустрии и вообще отказаться от субсидий к 2022 году».

Евгений Хвостик