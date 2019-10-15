Покупатели первичной недвижимости «помолодели»

Еще несколько лет назад покупка квартиры для молодежи была практически невозможной без финансовой помощи старшего поколения. Сегодня же она является едва ли не главным клиентом рынка недвижимости. Решающим фактором в этих изменениях послужили программы государственной поддержки и выгодные условия ипотечного кредитования, которые стали доступными даже для семей с маленькими детьми.

Так, например, отдел продаж одного из строящихся объектов Уфы — квартала «Самоцветы» — приводит аналитику, согласно которой львиную долю заемщиков по ипотечным программам составляют люди в возрасте до 40 лет. Это примерно тот возраст, когда семьи принимают решение о необходимости улучшения жилищных условий перед рождением второго и последующих детей. Благодаря выгодным кредитным условиям сегодня им уже не нужно прибегать к помощи родителей или откладывать рождение долгожданного ребенка на неопределенный срок, чтобы приобрести жилье.

С помощью государственной программы «Семейная ипотека» возможно купить квартиру и существенно сэкономить на кредитных выплатах. Согласно постановлению правительства №1711 от 30.12.2017 года, а также внесенным в него изменениям постановлением правительства №339 от 28.03.2019 года, участники этой программы могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке — 6%. При этом разницу между обычной и льготной ставкой банку компенсирует государство. В программе могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий ребенок. Раньше на период применения льготной ставки влияло то, какой по счету ребенок родился в семье. При рождении второго льготные условия действовали три года, при рождении третьего — пять лет. Теперь льготная ставка может действовать без ограничения по количеству лет — до конца срока действия кредитного договора. Важное нововведение с апреля 2019 года: по льготной ставке можно рефинансировать даже ту ипотеку, по которой раньше уже менялись условия, за исключением цели кредита. Например, если семья уже использовала право на снижение ставки в связи с рождением ребенка, она может еще раз обратиться в банк и подать заявку на рефинансирование с продлением ставки до конца срока действия договора. Не стоит забывать, что под действие этой госпрограммы попадают только объекты первичной недвижимости.

К слову, банки также охотно идут на кредитование с государственной поддержкой, такие как ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб», АО Юникредит Банк, ПАО КБ «Промсвязьбанк», АО «Дом.РФ». По другим программам объект квартал «Самоцветы» также аккредитован такими кредитными организациями, как ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Акционерный банк «Россия», АО «СМП Банк», ПАО «Мтс-Банк», ПАО «Росбанк». Например, ипотеку на квартиры в квартале «Самоцветы» возможно получить как минимум в шести крупных и надежных банках. По имеющимся программам можно проконсультироваться в том числе и у экспертов недвижимости нового квартала, застройщиком которого является «Региональная инвестиционно-строительная компания».

— Как застройщики, мы целиком поддерживаем эту государственную программу. Кому, как не молодым семьям, больше всего нужна современная, просторная квартира в чистом районе, с полной инфраструктурой, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми,— комментирует заместитель директора «Региональной Инвестиционно-Строительной Компании» по маркетингу и продажам Анастасия Волкова.— И именно молодым семьям тяжелей всего было выплачивать кредиты за жилье. Сейчас ситуация намного лучше.

В условиях, когда покупатели уже не столь сильно зависят от финансовой составляющей в вопросе выбора нового жилья, у них появляется возможность подобрать квартиру, максимально отвечающую желаниям и потребностям всех членов семьи, где будет удобно и родителям, и детям. Среди главных требований, предъявляемых молодыми семьями при подборе жилплощади,— близость к транспортной сети, медицинским, образовательным и социальным учреждениям, центрам торговли, развлечений, досуга, наличие детских площадок и парковок. Также, согласно аналитике маркетингового отдела квартала «Самоцветы», 78% опрошенных респондентов среди важнейших критериев отмечают благоприятный экологический климат района.

— Наш жилой комплекс был спроектирован как раз для таких людей, которые ценят свое здоровье, свой комфорт и свое время,— подчеркивает Анастасия Волкова.— С одной стороны, мы соседствуем с парком санатория «Зеленая роща», с его уникальной климатической зоной, которая является идеальным местом для прогулок с детьми, с другой стороны, чуть дальше от шума транспортной магистрали, но в шаговой доступности от улицы Менделеева. Отсюда легко попасть в любую часть города. Все необходимое для комфортного проживания и решения ежедневных задач должно быть недалеко от дома, потому что время — это самый ценный ресурс, а семейные покупатели — наша целевая аудитория. Именно поэтому в подобные проекты мы всегда закладываем детские сады, а качественное благоустройство внутренней территории не мыслим без многочисленных детских и спортивных площадок, прогулочных зон, пригодных для отдыха всей семьей. Стоянки для автомобилей размещаем не во дворе, а в подземных и наземных паркингах, которые, в свою очередь, позволяют сберечь экологию комплекса в целом. В нашем новом проекте будет своя волейбольная площадка, большое многофункциональное поле для игр в баскетбол и мини-футбол, а зимой в хоккей, запланированы игровые зоны для разного возраста. Во дворе мы установим уличные спортивные тренажеры — силовые и эллиптические, велотренажеры, степперы и турники, столы для настольного тенниса. И, конечно, в «Самоцветах» будет свой детский сад. Мы понимаем, что садик должен быть расположен в пешей доступности от дома, чтобы ни детям, ни родителям не приходилось тратить большое количество времени на дорогу. Еще одна наша гордость — для самых маленьких жителей мы запроектировали собственную зону детских аттракционов, можно сказать, целый дворовой парк развлечений с железной дорогой и каруселью.

Современные молодые семьи, приобретая жилую недвижимость, рассматривают варианты тщательно со всех сторон. И качество жилья — одно из основных. Расположение дома, инфраструктура, этаж, общий метраж и количество комнат — это далеко не все, на что обращают внимание потенциальные покупатели. Хорошо продуманная планировка с максимально функциональным использованием пространства — вот, что становится не менее важным сегодня. Молодым семьям с детьми после получения ключей не хочется тратить время на перепланировки. Многие стремятся сразу получить проект, не нуждающийся в доработке, и жить с комфортом. Главное требование — рациональное зонирование пространства, подходящее под нужды конкретного покупателя. А именно — большое количество спален, два санузла, гардеробная, просторная кухня-гостиная, где можно проводить время всей семьей. Поэтому, кстати, европейское новшество-«европланировки» — становятся все более популярными. Также своего рода бонусом молодежь считает панорамные окна с хорошим видом.

Однако в погоне за самым привлекательным предложением не стоит пренебрегать авторитетом застройщика, чтобы не пришлось ждать квартиру долгие годы. Цена ошибки при выборе застройщика может быть достаточно высока. Избежать ее можно, изучив репутацию строительной организации.

«Региональная Инвестиционно-Строительная Компания» более 20 лет известна на строительном рынке Уфы как надежный застройщик. Введено в эксплуатацию более 100 000 кв. м жилья, колоссальный опыт в организации строительного производства, сдача всех объектов в срок, качественное жилье по ГОСТ.

+7 (347) 222-33-33

Уфа, Менделеева, 134, корп. 1

квартал-самоцветы.рф

Проектная декларация №02-000744