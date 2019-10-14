«Сказать что-то внятное Доменико Тедеско так и не смог»

Футбольный клуб «Спартак» представил нового главного тренера. Им стал Доменико Тедеско, который раньше работал в «Шальке». Представление прошло на «Открытие Арене». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Представление нового главного тренера началось с неприятного ожидания. Больше часа журналисты и болельщики, которые смотрели прямую трансляцию в интернете, ждали пока руководство «Спартака» и новый главный тренер придут в зал. Дошло даже до повышенных тонов. Наставник появился вместе с генеральным директором Томасом Цорном. После извинений пресс-конференция все-таки началась, но, несмотря на острые вопросы журналистов, сказать что-то внятное немецкий тренер так и не смог. Был стандартный набор ответов про поставленную игру, набранные очки и так далее. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн тоже осторожничал. Он даже отказался говорить о целях и задачах, которые стоят перед клубом: «Тренер только пришел, поэтому давайте сначала познакомимся с игроками, посмотрим, какой потенциал есть, не хочется сейчас афишировать какие-то цели и задачи. Надо снять давление с тренерского штаба, с наших игроков, чтобы дать им возможность развиваться, построить клуб и работать. Цели мы озвучим позже».

Кстати, когда был задан вопрос об ответственности, то Цорн спокойно сказал, что все будет решать совет директоров. То есть в случае неудачи тот, кто все это придумал, ни за что отвечать не будет. Может быть, поэтому многие не верят в сказочное преображение красно-белых. Один из таких скептиков — бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко: «Людям, которые пришли, по-моему, живут с какой-то немецкой ментальностью, которая от российской очень сильно отличается. Молодой тренер и игроки у нас довольно-таки своеобразные.

И то, что Тедеско будет считать для себя нормальным, у многих наших футболистов будет вызывать некое недоумение, и наоборот.

Мне, например, не очень нравится, когда тренер пытается достучаться до игроков через переводчика. Я не знаю, чем он должен таким обладать, чтобы умудриться вытащить полностью разобранную команду и заставить ее быть лидером российского футбола».

Когда речь заходит о перспективах «Спартака» в этом сезоне, то болельщиков народной команды вообще начинает трясти. К весне «Спартак» вряд ли будет в зоне еврокубков, уверен футбольный эксперт Дмитрий Галямин: «В первую пятерку они не попадут. Возможно, будут шестыми-восьмыми. Ребята молодые, они сейчас находятся под сильным давлением, им нужно время на адаптацию. К весне мы поймем, есть ли прогресс у этих футболистов, какого уровня сами футболисты, которых закупил “Спартак”».

Как прошла пресс-конференция с новым главным тренером красно-белых Читать далее

Кстати, букмекеры после пресс-конференции Тедеско назвали шансы «Спартака» совершить рывок и выиграть чемпионат РПЛ в этом сезоне. Так, на вероятность столь благоприятного исхода можно поставить с коэффициентом 250 — это примерно 0,4%.

Контракт Доменико со «Спартаком» рассчитан до 31 мая 2021 года. Первый матч под руководством Тедеско команда проведет 19 октября. В рамках 13 тура РПЛ клуб сыграет дома с «Рубином».