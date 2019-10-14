«Морской вокзал» обязали вернуть в бюджет Петербурга более 100 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал АО «Морской вокзал» вернуть Смольному 92,2 млн рублей долга по договорам и 10 млн руб. неустойки. Требования комитета имущественных отношений включены в реестр требований кредиторов.

Как сообщает ТАСС, долг «Морского вокзала» связан, в том числе, с договором аренды от 1998 года.

Напомним, что АО «Морской вокзал» подало иск о признании себя банкротом весной 2018 года. Смольный заключил договор с компанией 18 июня 1998 года. По нему компания арендовала имущественный комплекс вокзала на площади Морской Славы сроком на 49 лет. В январе 2019 года общество признали банкротом.