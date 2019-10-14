В Курской области снят карантин по АЧС

В трех районах Курской области власти сняли карантин по африканской чуме свиней (АЧС), введенный в конце августа после вспышки вируса в свинокомплексе ГК «Агропромкомплектация» «Беляевский» возле села Малахово Конышевского района. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Старовойт.

Карантин снят в Конышевском, Дмитриевском и Хомутовском районах.

В «Агропромкомплектации» отметили, что на свинокомплексе «Беляевский» проведены тотальная дезинфекция и необходимая санитарная обработка. Безопасность объекта подтверждена лабораторными исследованиями. Предприятие ожидает разрешения на поставку нового поголовья животных.

Напомним, вирус на площадке группы «Агропромкомплектация» Сергея Новикова стал первой за три года вспышкой АЧС в Курской области. Из-за заражения в комплексе должны были уничтожить 3 тыс. свиней. Ущерб от их убоя эксперты ранее оценивали в более 60 млн руб. Также поголовье изымалось из личных хозяйств в 15-километровой зоне.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Черноземье” «"Агропромкомплектация" очищает свиней».

Сергей Калашников