14 октября, понедельник
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Подробно

14
17 марта 2019 года в Екатеринбурге прошел общегородской молебен на площадке перед театром драмы, на месте будущего (как на тот момент казалось) строительства храма святой Екатерины. Помолиться в городи приехали актеры Сергей Безруков, Михаил Пореченков и Алексей Чадов

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Храм поставили на место

от

Спустя шесть месяцев после начала конфликта вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере, кажется, в вопросе его размещения поставлена точка. В Екатеринбурге прошел общегородской опрос, по итогам которого большинство проголосовавших выбрали новым местом для строительства бывший приборостроительный завод. Сейчас инвесторы, епархия и власти будут составлять «дорожную карту» реализации проекта. Не все верят, что его успеют построить к 300-летию Екатеринбурга (к 2023 году), как ранее планировалось. Но способ решения конфликта устроил все стороны. Как развивалась ситуация со строительством храма святой Екатерины — в фотогалерее «Ъ-Урал».

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Приложения

Партнерский проект

Инструменты для бизнеса

Профиль пользователя