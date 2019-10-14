Храм поставили на место

Спустя шесть месяцев после начала конфликта вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере, кажется, в вопросе его размещения поставлена точка. В Екатеринбурге прошел общегородской опрос, по итогам которого большинство проголосовавших выбрали новым местом для строительства бывший приборостроительный завод. Сейчас инвесторы, епархия и власти будут составлять «дорожную карту» реализации проекта. Не все верят, что его успеют построить к 300-летию Екатеринбурга (к 2023 году), как ранее планировалось. Но способ решения конфликта устроил все стороны. Как развивалась ситуация со строительством храма святой Екатерины — в фотогалерее «Ъ-Урал».