Поселок Левашово остался без света из-за сильного ветра

В понедельник, 14 октября, из-за аварии на электросетях произошло полное отключение электричества в поселке Левашово в Выборгском районе на севере Петербурга. В настоящий момент света нет в социальных, торговых и промышленных зданиях, а также в домах 5 тыс. местных жителей.

При этом очевидцы в соцсетях сообщают о блэкауте на Выборгском шоссе и в районе Горской.

По данным «Фонтанки.ру», причина массового отключения электричества — упавшее от сильного ветра дерево, которое оборвало провода воздушной линии 35 кВ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Водоканал Петербурга предупредил горожан о возможных подтоплениях из-за обильных осадков.