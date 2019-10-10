Смотрите, кто пришел: Мария Старикова (выпускница 11 потока Академии Ъ, корреспондент Ъ)

«Академия ИД "Коммерсантъ" - это билет без пересадок в Издательский дом. Надо только заявить о себе и не ждать объявление, что когда-то потребуются стажеры» - журналист газеты «Коммерсантъ» на испытательном сроке Мария Старикова дала слушателем 13 потока советы, как получить от учебы в Академии максимальную пользу и устроиться в издательский дом на работу.
Она раскрыла секреты кухни редакции (в открытом доступе чай и кофе на 6 этаже) и рассказала, что категорически делать запрещено (сдавать текст за полчаса перед отправкой в печать )
5 лайфхаков от Марии Стариковой - выпускника Академии "Ъ" прошлых потоков:
Личную кружку она уже принесла на работу и надеется, что после 15 октября, когда заканчивается ее испытательный срок, увозить ее обратно в Челябинск не придется.
За время стажировки и работы в «Ъ» у Марии Стариковой вышли пять первых полос – за что от редакции получила конверты с премиями, которыми награждают в редакции авторов за лучшие публикации.
Трофей во всех смыслах завидный.
Обучение в Академии журналистики «Коммерсантъ» при поддержке ПАО «ГМК Норильский Никель» бесплатное.
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