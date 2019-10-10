Смотрите, кто пришел: Мария Старикова (выпускница 11 потока Академии Ъ, корреспондент Ъ)

«Академия ИД "Коммерсантъ" - это билет без пересадок в Издательский дом. Надо только заявить о себе и не ждать объявление, что когда-то потребуются стажеры» - журналист газеты «Коммерсантъ» на испытательном сроке Мария Старикова дала слушателем 13 потока советы, как получить от учебы в Академии максимальную пользу и устроиться в издательский дом на работу.

Она раскрыла секреты кухни редакции (в открытом доступе чай и кофе на 6 этаже) и рассказала, что категорически делать запрещено (сдавать текст за полчаса перед отправкой в печать )

5 лайфхаков от Марии Стариковой - выпускника Академии "Ъ" прошлых потоков:

Самим предлагать темы из той сферы, что близка и интересна лично тебе . Быть настойчивым в защите своей темы. Предложите свой, отличный от других, взгляд на событие. Писать пусть мало (в строках), но много (в количестве статьей и заметок). Нужными знакомствами можно обзавестись в курилке. Вредные привычки иногда бывают полезными. Не бояться спрашивать совета. В каждом отделе редакции "Ъ" работают отзывчивые люди. «Нигде не встретила надменности и пренебрежения, и только участие», - поделилась своим наблюдениями Мария Старикова.

Личную кружку она уже принесла на работу и надеется, что после 15 октября, когда заканчивается ее испытательный срок, увозить ее обратно в Челябинск не придется.

За время стажировки и работы в «Ъ» у Марии Стариковой вышли пять первых полос – за что от редакции получила конверты с премиями, которыми награждают в редакции авторов за лучшие публикации.

Трофей во всех смыслах завидный.

Александр Лукьянов, слушатель 13 потока Академии журналистики Ъ