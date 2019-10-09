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Смотрите, кто пришел: Валерия Мишина (корреспондент Ъ)

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«А сколько мы должны за комментарий?» —спросил ректор одного из петербургских университетов Валерию Мишину, корреспондента отдела неделовых новостей. Безусловно, «Ъ» не получает никаких денежных средств от экспертов. Об этом и не только рассказала в сегодняшней лекции Валерия.

Часто журналисты гонятся за количеством статей, а не за качеством, забывая два важнейших фундамента для написания хорошей заметки —правильно сгенерированный инфоповод и с умом подобранный пул экспертов.

Как найти тему заметки? Например, мониторинга новостных агрегаторов бывает недостаточно, чтобы узнать о предстоящих законопроектах. Корреспондент всегда должен иметь сноровку пользоваться системой обеспечения законодательной деятельности Госдумы, не забывать о возможности рассылки информации Общественной палаты РФ.

Валерия объяснила слушателям Академии Ъ, как собрать собственный «багаж» экспертов. Посещение заседаний ОП РФ, знакомства с членами пресс-службы, обращения в профильные ведомства — тот самый ключ для журналиста, который пополнит его телефонную книгузаветными контактами, а в некоторых случаях обеспечит эксклюзивной информацией, если, к примеру, члены того или иного государственного ведомства будут уверены в профессионализме журналиста.

«Журналистка — это очень четкая наука» —заверила Валерия Мишина. Запись комментариев экспертов, перепроверка написанного помогает избежать нелепых ошибок.

Кочерещенко Элина, слушатель 13 потока Академии журналистки Ъ


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