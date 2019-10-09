Смотрите, кто пришел: Валерия Мишина (корреспондент Ъ)

«А сколько мы должны за комментарий?» —спросил ректор одного из петербургских университетов Валерию Мишину, корреспондента отдела неделовых новостей. Безусловно, «Ъ» не получает никаких денежных средств от экспертов. Об этом и не только рассказала в сегодняшней лекции Валерия.
Часто журналисты гонятся за количеством статей, а не за качеством, забывая два важнейших фундамента для написания хорошей заметки —правильно сгенерированный инфоповод и с умом подобранный пул экспертов.
Как найти тему заметки? Например, мониторинга новостных агрегаторов бывает недостаточно, чтобы узнать о предстоящих законопроектах. Корреспондент всегда должен иметь сноровку пользоваться системой обеспечения законодательной деятельности Госдумы, не забывать о возможности рассылки информации Общественной палаты РФ.
Валерия объяснила слушателям Академии Ъ, как собрать собственный «багаж» экспертов. Посещение заседаний ОП РФ, знакомства с членами пресс-службы, обращения в профильные ведомства — тот самый ключ для журналиста, который пополнит его телефонную книгузаветными контактами, а в некоторых случаях обеспечит эксклюзивной информацией, если, к примеру, члены того или иного государственного ведомства будут уверены в профессионализме журналиста.
«Журналистка — это очень четкая наука» —заверила Валерия Мишина. Запись комментариев экспертов, перепроверка написанного помогает избежать нелепых ошибок.
Обучение в Академии журналистики «Коммерсантъ» при поддержке ПАО «ГМК Норильский Никель» бесплатное.
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