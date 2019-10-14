Смольный заявил об исполнении доходной части бюджета на 75% с начала года

По оперативным данным комитета финансов Петербурга, за девять месяцев текущего года доходная часть городского бюджета исполнена в сумме 456,592 млрд рублей (утвержденный бюджет исполнен на 77,1%, уточненный — на 75,2%). Исполнение расходной части за этот период, в свою очередь, составляет 434,966 млрд руб. (67,6% и 66% соответственно). Расходы на реализацию региональных проектов в рамках нацпроектов исполнены в объеме 35,686 млрд руб. или на 65,2% от запланированных показателей, сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что адресно-инвестиционная программа Петербурга за девять месяцев исполнила меньше, чем наполовину. Наибольшее отставание по освоению АИП зафиксировано у комитета по развитию транспортной инфраструктуры и у комитета по строительству.