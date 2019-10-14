«Росгосстрах» предлагает страховым агентам комфортные условия и бизнес-партнерство

Старейший страховщик России активно продолжает реализацию Новой агентской модели, призванной повысить уровень удовлетворенности россиян страховыми услугами, а также превратить сотрудничество агентов и страховой компании в бизнес-партнерство. Только в текущем году по всей стране будет открыто около 50 офисов нового формата. Сегодня такой офис появился и в Ростове-на-Дону. Для его торжественного открытия сюда с рабочим визитом прибыл Константин Антонов — директор Департамента регионального развития компании «Росгосстрах», которая входит в группу «Открытие».

«Укрепление агентского канала — один из важнейших элементов Стратегии развития «Росгосстраха» до 2021 года, — подчеркнул Константин Антонов, отвечая на вопросы журналистов. — В Ростовской области мы готовы предложить агентам условия взаимовыгодного бизнес-партнерства — понятный карьерный путь в компании, специально созданную службу заботы об агентах и участие в распределении прибыли от страхового портфеля. Жители региона от этого только выиграют — они получат принципиально новый уровень сервиса от наших агентов».

«Росгосстрах» традиционно входит в число лидеров страхового рынка. Все линии бизнеса прибыльные, портфель — сбалансированный. У компании – самый известный на рынке страховой бренд, самая разветвленная сеть. Наконец, «Росгосстрах» является ключевым страховым активом известной финансовой группы «Открытие». 2018 год компания закончила с прибылью 6,2 млрд рублей. Этот позитивный тренд подтверждают и результаты работы в первом полугодии 2019 года: совокупная чистая прибыль компании составила 3,8 млрд рублей, что на 58,3% выше показателя первого полугодия прошлого года. «Сегодня мы инвестируем в рост бизнеса, — подчеркнул Константин Антонов. — В 2019 году мы делаем фокус на рост по ключевым бизнес-направлениям, в частности в страховании имущества граждан».

Исторический для компании агентский канал остается ключевым элементом дистрибуции страховых продуктов, поскольку именно он обеспечивает охват даже самых отдаленных уголков нашей страны. Поэтому «Росгосстрах» намерен увеличить общую численность своего агентского корпуса, который сегодня составляет около 35 тыс. человек.

В Ростовской области действуют 40 офисов и представительств компании, Дирекция филиала расположена в областном центре. Как отметил директор Ростовского филиала «Росгосстраха» Юрий Липатов, компания планирует усиливать свои позиции в регионе, чтобы обеспечить доступность страховых услуг для всех жителей Ростовской области. Это особенно актуально в связи со вступившим в силу законом о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций: задача агентов — донести нужную информацию до каждого собственника жилья и не только обеспечить страховую защиту, но и внести свою лепту в повышение финансовой грамотности земляков.

«Мы ставим задачу, — отметил Константин Антонов, — чтобы страховой агент был высокопрофессиональным финансовым консультантом, который способен быстро и точно оценить стоимость недвижимости своего клиента, помочь в определении потребностей в страховой защите жизни, здоровья и имущества и предложить оптимальные варианты такой защиты, а также наиболее удобные и доступные формы сопровождения договора».

«Именно поэтому мы направляем существенные инвестиции и усилия в развитие и поддержку агентского канала — пояснил директор Департамента регионального развития. — В «Росгосстрахе» выстроена многоуровневая система обучения, в том числе дистанционного, создан круглосуточный канал информационной поддержки агентов. Мы даем агентам современные инструменты, которые делают их работу с клиентом проще и понятнее. Мы предлагаем прозрачную и выгодную систему мотивации и карьерного роста. Капиталовложения в агентов — в том числе в создание комфортных условий труда в новом офисе — обеспечивают «Росгосстраху» прирост клиентской базы и лояльность страхователей. Хороший агент — это всегда довольный и защищенный клиент».

Новый агентский офис «Росгосстраха» расположен в центре донской столицы на пересечении улиц Красноармейской и Журавлева и оформлен с использованием единых для компании корпоративных стандартов дизайна и брендирования. Теперь для агентов создано полноценное комфортное рабочее пространство. И многие уже по достоинству оценили такой подход компании.

«Успешная деятельность страхового агента предполагает и подготовку полисов в единых информационных системах компании, и постоянное изучение новых продуктов, и переговоры с клиентами. Далеко не все агенты, особенно новички, способны обеспечить такие условия самостоятельно. А мы уже сейчас предлагаем каждому из сотрудничающих с нами агентов условия для комфортной работы, рабочих встреч и даже отдыха, — сказал директор филиала Юрий Липатов — У нас работает сплоченная команда агентов, в которой немало ветеранов «Росгосстраха». И мы всегда готовы принять на работу активных людей, нацеленных на профессиональный рост. Появление офиса нового формата значительно упрощает эти задачи, так как, по сути, у каждого агента появилось свое место, куда можно прийти, чтобы обсудить с коллегами новые страховые продукты, поделиться секретами мастерства, задать вопросы руководству. А действующие в «Росгосстрахе» программы наставничества и стипендиальной поддержки новичков позволяют начинающим продавцам страховых продуктов и услуг быстро получать достойный доход и повышать свою квалификацию».

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ростовской области — это более 700 профессионалов. Во многом именно они обеспечивают компании прочные позиции на региональном страховом рынке, подчеркнул Юрий Липатов: «Создававшийся без малого 100 лет назад для защиты жилья от пожаров и других напастей, «Росгосстрах» и сегодня продолжает активно страховать дома и квартиры россиян. В Ростовской области «Росгосстрах» входит в число лидеров по этому виду страховых услуг. И, конечно же, мы расширяем и модернизируем нашу продуктовую линейку, чтобы агенты могли обеспечить клиентам комплексную страховую защиту их жизни, здоровья и имущества».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов. «Росгосстрах входит в группу банка «Открытие». 6 октября 2019 года система РОСГОССТРАХ отметила 98 лет со дня своего создания. www.RGS.ru.