Продажи новых автомобилей в Татарстане в сентябре снизились на 9%

Продажи легковых автомобилей в Татарстане по итогам сентября составили 5,8 тыс. единиц, что на 9% ниже прошлогодних данных. По числу проданных авто республика заняла четвертое место среди российских регионов. Исследование провели специалисты аналитического агентства «Автостат Инфо».

В рейтинге лидирует Москва, где за месяц продали 17,3 тыс. легковых машин. На втором месте оказалась Московская область с 9,7 тыс. авто. Третье место занял Санкт-Петербург (7,9 тыс. проданных машин), пятое — Краснодарский край (4,7 тыс. единиц).

В топ-10 регионов по числу проданных легковых машин также вошли Башкортостан (4,4 тыс. машин), Свердловская (4 тыс.), Самарская (3,5 тыс.), Ростовская (3 тыс.) и Челябинская области (2,9 тыс.).

Ранее сообщалось, что Татарстан занял седьмое место среди регионов РФ с самым большим автопарком легковых машин.

"Ъ-Казань"