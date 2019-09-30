В Татарстане числятся 1,29 млн легковых машин

Татарстан занял седьмое место среди регионов РФ с самым большим автопарком легковых машин. На начало второго полугодия в республике зарегистрированы 1,29 млн автомобилей, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

Лидером рейтинга стала Москва, где числятся 3,8 млн легковых автомобилей. На втором месте расположилось Подмосковье с 2,6 млн машин. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край (1,8 млн). В топ-10 регионов с самым большим автопарком помимо Татарстана вошли Санкт-Петербург (1,67 млн машин), Свердловская область (1,35 млн), Ростовская область (1,31 млн), Башкортостан (1,26 млн), Челябинская (1,09 млн) и Самарская области (1,04 млн).

Ранее сообщалось, что Татарстан занял девятое место среди российских регионов с наибольшим числом проданных легковых автомобилей с пробегом.

"Ъ-Казань"