Часы Panerai Luminor Due стали тоньше

В поисках новых креативных решений часовая марка Panerai ищет нестандартные подходы, сохраняя традиционную эстетику. Так, коллекция Luminor Due приобретает еще более ярко выраженную индивидуальность в виде трех новых моделей часов с матовым титановым корпусом и синей сатинированной отделкой циферблата и трех обновленных моделей с разным характером, но единым стилем. Все часы оснащены механическими мануфактурными калибрами и ремешками, которые легко менять.

Все новинки значительно тоньше предыдущих моделей коллекции и в то же время полностью соответствуют знаковому узнаваемому дизайну Panerai. Модель Luminor Due 38 мм (PAM00926) впервые выходит в титановом корпусе. Luminor Due 42 мм (PAM00927) стала первой моделью такого размера, в которой титановый корпус сочетается с механическим калибром с автоматическим подзаводом.

А Luminor Due GMT Power reserve 45 мм (PAM000964) — первая модель Panerai с корпусом диаметром 45 мм. Утонченность (в прямом и переносном смысле этого слова) в сочетании с неформальным стилем — основные черты трех новых моделей Luminor Due в корпусах из стали или сплава Goldtech™ диаметром 38 и 42 мм. Общим для всех является радикально переработанный дизайн циферблата, изысканный и элегантный, с арабскими цифрами — подлинное воплощение визуального совершенства часов Panerai.

Во всех моделях используются механические мануфактурные калибры исключительно с автоматическим подзаводом. Для большинства новинок используется новый калибр P.900 толщиной 4,2 мм — один из самых тонких автоматических механизмов Panerai (при этом часы обладают индикатором даты и запасом хода в 3 дня), а модель Luminor Due GMT Power Reserve 45 мм (PAM000964) работает на базе еще более механически сложного калибра P.4002 толщиной в 4,8 мм: здесь есть указатели двух часовых поясов и индикатор запаса хода на циферблате.

Новые модели выпускаются в сочетании с ремешками, оснащенными системой быстрой замены.