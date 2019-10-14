В Кольцово вынуждено сел транспортный самолет Ил-76

Грузовой самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщили в пресс-службе аэропорта. «Самолет Ил-76 благополучно приземлился в 17:20 по местному времени. Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов»,— сообщили там.

По данным источников ТАСС в авиаотрасли региона, причиной незапланированной посадки стал сработавший датчик невыхода шасси. Маршрут следования самолета неизвестен.

Напомним, в конце прошлой недели аварийная посадка самолета в Кольцово парализовала деятельность аэропорта. Тогда там экстренно приземлялся военный самолет Ан-12, летевший из Челябинска. Он приземлился на «брюхо» и загорелся. В течение шести часов аэропорт не принимал и не отправлял самолеты — всего было задержано 40 самолетов и отменено три рейса. По предварительной версии Центрального военного округа (ЦВО), причиной аварийной посадки стала неполадка механизма выхода шасси.

Подробнее о том, как аэропорт Екатеринбурга принял аварийную посадку Ан-12 — в материале “Ъ-Урал” «Военный самолет парализовал Кольцово»