Свердловские депутаты предложили не отбирать мандаты за ошибки в декларациях

Комитет заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности принял законопроект о мерах наказания для депутатов, которые допустили ошибки в декларациях о доходах. Как отметил в докладе член комитета Виктор Шептий, депутату могут сделать предупреждение, освободить от должности или от осуществляемых полномочий в представительном органе, запретить занимать должность или исполнять полномочия на постоянной основе до окончания срока работы представительного органа. «Такие меры будут применены только в случае несущественных искажений данных»,— добавил господин Шептий. Сейчас за такие ошибки предполагается лишение мандата.

По данным заместителя директора департамента регионального правительства противодействия коррупции Сергея Ежова, в 2019 году прокуратура провела проверку деклараций у 46 депутатов муниципальных дум. До конца года планируется провести еще около 50 проверок.

Порядок применения мер наказания будет определяться муниципальными правовыми актами, подготовленными в соответствии с региональным законодательством, отметил председатель комитета Владимир Никитин. «С принятием этого закона у депутатов появляется определенная защита. Я не отрицаю, что вокруг понятия “незначительный” будут вестись споры. Однако при выборе наказания за нарушение будет учитываться характеристика самого депутата»,— добавил господин Никитин.

Законопроект будет вынесен на заседание заксобрания, которое пройдет 29 октября.

Итоги проверки прокуратурой деклараций уральских депутатов читайте в материале «Доходы доросли до прокуратуры»

Анастасия Реутова