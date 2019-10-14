Матвиенко заявила, что Россия готова восстановить авиасообщение с Украиной

Россия готова восстановить авиасообщение с Украиной, если Киев выступит с таким предложением, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Решение Украины прекратить полеты в Россию в октябре 2015 года она назвала «антинародным».

«Мы выступаем за возможность общаться, в том числе используя авиацию. Если Украина примет такое решение, я уверена, что мы ответим на него положительно»,— сказала госпожа Матвиенко (цитата по ТАСС). Восстановление перелетов между странами потребует серьезной технической проработки и консультации авиационных властей, добавила она.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие авиасообщения с Россией невыгодно для Киева. Украинский лидер считает странным, что между странами «поезда ходят, а самолеты не летают». По его мнению, чтобы возобновить авиасообщение «нужно встречаться, прекращать войну», но этого пока не произошло.

В августе 2018 года Украина разработала проект о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. При этом Киев говорил, что не намерен блокировать транзит российских грузов через территорию страны. В феврале 2019 года Украина сократила число отправлений поездов в Россию.

О том, сможет ли Киев запретить пассажирские железнодорожные перевозки в Россию, — в публикации “Ъ”.