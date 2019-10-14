Сурков и Песков выступили за изучение «путинизма»

Помощник президента России Владислав Сурков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков положительно оценили идею создания рубрики «Путинизм» на сайте «Актуальные комментарии». Интернет-издание планирует анализировать различные аспекты деятельности Владимира Путина и оценивать его историческое значение для России и мира.

В комментарии изданию сегодня, в день открытия раздела «Путинизм», господин Сурков рассказал, почему деятельность президента России требует особого внимания. «Путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, "как они делают это", всегда интересно, если сделанное привлекает и впечатляет»,— считает он.

По мнению господина Пескова, опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях заслуживает изучения со стороны политологов. «Безусловно фактически 20 лет, в ходе которых Путин находится и в должности президента и находился на должности председателя правительства, это очень важные годы и в истории нашей страны, и в истории развития всего мира. И невозможно умалять роль Путина в этих процессах»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”. При этом он признался, что ему не импонирует термин «путинизм».

«Ему не импонирует, а мне импонирует»,— ответил ТАСС Владислав Сурков. По его словам, этим вопросом должны заниматься филологи, а политологи будут заниматься изучением деятельности Владимира Путина. «Явление мы оба — и Дмитрий, и я — оцениваем одинаково: то, что сделано и делается президентом Путиным, очень круто. А то, как это делается, достойно исследования и изучения»,— сказал помощник президента.

Напомним, что в период с 2008 по 2011 год господин Сурков являлся первым заместителем главы администрации президента, отвечающим за внутреннюю политику. В феврале 2019 года он опубликовал в «Независимой газете» статью, посвященную «Долгому государству Путина».

Права на сайт «Актуальные комментарии» принадлежат Центру Политической Конъюнктуры, директором которого является Алексей Чеснаков, политолог и экс-чиновник администрации президента, считающийся близким Владиславу Суркову.