«Серая» занятость в Петербурге составляет до 12%

«Серая» занятость в Петербурге составляет 10-12%. Об этом сообщил глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников, уточнив, что в среднем по России эта величина приближается к 20%.

«10% — это колоссальная величина и выпадающие доходы бюджета Петербурга», — заявил господин Корабельников. По оценкам комитета, в денежном выражении это около 36 млрд рублей, которые теряет бюджет, если сотрудники предприятий получают зарплату «в конвертах».

Ране в Смольном пообещали, что средняя зарплата петербуржцев будет расти на 10% в год. Среднемесячная номинальная заработная плата к 2022 году вырастет до 86,7 тыс. руб., а в 2020 году составит 71,5 тыс. рублей.