Дело о махинациях с землей в Челябинске, в котором замешан экс-замгубернатора, передано в СКР

Прокуратура изъяла из главного следственного управления ГУ МВД РФ по Челябинской области материалы уголовного дела о махинациях с земельными участками на северо-западе Челябинска и перенаправила его в Следственный комитет. Решение принято в связи с тем, что фигурантом дела может стать бывший вице-губернатор Сергей Буйновский, сообщает Znak.com.

В пресс-службе СУ СК России по региону «Ъ-Южный Урал» сообщили, что пока не получали материалы дела.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовного дело по факту незаконного завладения земельными участками в 35 микрорайоне регионального центра возбудила челябинская полиция летом 2017 года. По версии следствия, с 2011 года неустановленные лица путем предоставления в администрацию города подложных документов незаконно получили право собственности на участки общей площадью 27,8 га для эксплуатации трех нежилых объектов общей площадью 30 кв. м., причинив бюджету города ущерб на сумму около 493 млн руб. В 2016 году Сергей Буйновский в суде потребовал от администрации предоставить ему право собственности на участки, на том основании, что он приобрел три малогабаритных объекта в 2015 году, которые якобы планировал использовать для организации спортивного лагеря. К тому моменту участки были проданы с аукциона третьим лицам под строительством частных домов.

После нескольких лет судебных тяжб в мае этого года комитет по имуществу и земельным отношениям Челябинска демонтировал спорные строения с участков.