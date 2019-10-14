Великобритания оказалась еще ближе к выходу из Евросоюза 31 октября. Королева Елизавета II назвала «Брексит» к этой дате приоритетом для правительства страны. Об этом она заявила во время своей тронной речи в британском парламенте. Таким образом, Елизавета II поддержала премьер-министра Бориса Джонсона в его противостоянии с депутатами по сделке с Евросоюзом. Однако королева, выступая, представила программу правительства, и ее еще предстоит обсудить парламентариям. Поэтому не исключено, что тронная речь королевы будет отвергнута, сообщил собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский.

— Королева выступает в роли диктора, она зачитывает речь, которую ей перед самым выступлением дали, писали ее и, видимо, редактировали до последнего момента в правительстве во главе с самим премьером Борисом Джонсоном. Поэтому депутаты, слушая королеву, понимали, что это Борис Джонсон говорит ее устами, что хочет вывести страну 31 октября, и это его приоритет. Конечно, в расстановке политических сил это ничего не меняет. Но она и без того беспредельно запутана. Все понимают, что королева просто произносит чужие слова. И к ней это относить совершенно не нужно.

Джереми Корбин сказал, что это фарс, что такого в истории Британии не было. Он как лидер оппозиции и как, наверное, большинство обозревателей считает, что Борис Джонсон помимо огромной проблемы «Брексита» загнал Великобританию в ситуацию тяжелейшего конституционного кризиса. Он обещает 31 октября вывести Великобританию из ЕС. Действительно, если не будет просьбы о продлении срока, то это должно произойти, если Борису Джонсону, как он нас всех уверяет, удастся уговорить Европейский союз достичь какого-то компромисса. Но остается нерешенной масса сложных технических деталей. И они, на самом деле, могут все уничтожить в итоге и не дать возможность прийти к такому компромиссу.

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Есть закон, подписанный королевой, принятый обеими палатами парламента. Согласно ему, если не будет договоренности с Европейским союзом или же ее отвергнет парламент, Борис Джонсон обязан юридически обратиться с просьбой о продлении срока пребывания Британии в ЕС до 31 января 2020 года, чтобы можно было продолжать переговоры.

Скорее всего, программа правительства будет отвергнута парламентом. В таком случае всегда правительство уходило в отставку. Но Борис Джонсон говорит, что не собирается уходить. Возможно, это означает, что он толкает страну к досрочным выборам, потому что в этом главная его цель. Он не может управлять, он премьер-министр-то номинальный, потому что у него нет большинства в Палате общин.

При этом результаты опросов показывают, что у него есть шанс победить на следующих выборах и тогда стать полноценным лидером правительства, государства. Поэтому он ведет дело к выборам, причем ему надо их пропагандистски обеспечить.