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Porsche сделал спецверсию купе 718 Cayman GT4

Компания Porsche представила спецверсию спорткара 718 Cayman GT4 — исполнение Sports Cup Edition.

Автомобиль, посвященный 15-летию серии Porsche Sports Cup, отличается особым декором. Машина, доступная в черном или белом цвете, получила красные акценты в оформлении, черные колесные диски и черные шильдики, а также черный чехол с красными полосами.

В салоне появилась отделка черной кожей и алькантарой с красными деталями, декоративные панели из алюминия и эмблема Porsche 15 Jahre Sports Cup Deutschland на центральном тоннеле.

Технически Porsche 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition не отличается от базового Porsche 718 Cayman GT4 и оснащается новым 4-литровым 420-сильным атмосферным 6-цилиндровым двигателем с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, премьера Porsche 718 Cayman GT4 состоялась летом 2019 года.

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