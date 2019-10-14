Porsche сделал спецверсию купе 718 Cayman GT4

Porsche 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition. Фото: Porsche

Porsche 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition. Фото: Porsche

Porsche 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition. Фото: Porsche

Автомобиль, посвященный 15-летию серии Porsche Sports Cup, отличается особым декором. Машина, доступная в черном или белом цвете, получила красные акценты в оформлении, черные колесные диски и черные шильдики, а также черный чехол с красными полосами.

В салоне появилась отделка черной кожей и алькантарой с красными деталями, декоративные панели из алюминия и эмблема Porsche 15 Jahre Sports Cup Deutschland на центральном тоннеле.

Технически Porsche 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition не отличается от базового Porsche 718 Cayman GT4 и оснащается новым 4-литровым 420-сильным атмосферным 6-цилиндровым двигателем с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, премьера Porsche 718 Cayman GT4 состоялась летом 2019 года.