Глава Минэнерго Саудовской Аравии назвал целью не допустить излишка нефти на рынке

Рынок нефти пока не стабилизировался, но у стран ОПЕК+ есть время до конца года, чтобы договориться о возможной корректировке квот на добычу, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман журналистам в кулуарах российско-саудовского инвестиционного форума. По мнению министра, «работы еще предстоит много». Он также отметил, что в сложившейся ситуациии его главная задача — не допустить избытка предложения нефти в 2020 году.

«Рынок нефти еще не стабилизировался по причине внешних факторов — таких, как торговые войны. Но думаю, что до декабря у нас еще есть время, чтобы оценить, что происходит с запасами. Ко времени встречи (стран-участниц соглашения ОПЕК+.— “Ъ”) у нас будет лучше картина по запасам, уровню спроса и предложения»,— пояснил саудовский министр.

Ранее Абдель Азиз бен Сальман встретился с главой российского Минэнерго Александром Новаком. Министры двух стран подписали протокол и о сотрудничестве в области энергетики, сообщает пресс-служба российского ведомства в Twitter. Другие детали встречи не приводятся.

Сегодня, 14 октября, Саудовскую Аравию с официальным визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Он приехал в королевство ровно через месяц после атаки на нефтяные объекты саудовской нефтекомпании Saudi Aramco. Ее объекты подверглись обстрелу ракетами 14 сентября. Однако Саудовская Аравия, США, Великобритания, Франция и Германия обвинили в атаках Иран. В Москве версию об ответственности Тегерана не разделяют,

О последствиях инцидента и подготовке к визиту президента России — в публикации “Ъ” «Особо скважные персоны».