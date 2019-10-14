Потерпевший по делу блогера Гаспара Авакяна сотрудник ОБЭП дал показания в суде

Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями Аксайского райотдела, майор полиции Дмитрий Березин был допрошен в ходе судебного заседания 11 октября в Ленинском районном суде Ростова по делу блогера Гаспара Авакяна в качестве потерпевшего. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Полицейский сообщил суду, что 14 мая 2019 года около 16:30 он встретился с видеоблогером, чтобы поговорить и примириться. В ходе встречи господин Березин предложил господину Авакяну бесплатно освещать профилактические мероприятия и следственные действия.

По словам господина Березина, блогер потребовал у него денег, урожая публикацией компромата на сотрудников полиции Аксайского района, а также обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Березина и его сослуживца Константина Каплюка за применение к нему физической силы 1 апреля 2019 года на складе алкогольной продукции.

«После этого мною было показано на экране мобильного телефона цифра сто, что означало 100 тыс. руб.. После чего Авакян ухмыльнулся и сказал, что могут уволить не только меня, но и Каплюка и иных сотрудников отдела. После этого я показал цифру два, что означало 200 тысяч рублей. На что Авакян ответил дословно: „Базар“. Я понял это слово как „договорились“»,— передает издание слова господина Березина.

Полицейский рассказал, что перечислил требуемые блогером 200 тыс. руб., но тот через час вернул их.

Сторона защиты уверяет, что деньги блогеру перечислили без его ведома на реквизиты, находившиеся в свободном доступе.

Уголовное дело в отношении господина Авакяна возбудили 27 мая этого года. В августе суд продлил блогеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 февраля 2020 года.

Напомним, ростовского блогера Гаспара Авакяна, прозванного в сети интернет Автобэтменом, обвиняют в четырех не связанных между собою эпизодах вымогательства. По данным следствия, он вымогал от 30 до 200 тыс. руб. у четырех разных должностных лиц, угрожая в случае отказа разместить на них компромат на YouTube. Сам господин Авакян утверждает, что денег у потерпевших не требовал и его пытаются оговорить.

Следующее заседание состоится 14 октября в 14.30 мск, ожидается, что сторона обвинения допросит других потерпевших по этому делу.

Подробнее о деле Гаспара Авакяна читайте в материале Ъ-Юг «Блог дал, блог взял».

Дарья Голякова