Блог дал, блог взял

Ростовского блогера Гаспара Авакяна, прозванного в сети интернет Автобэтменом, обвиняют в четырех не связанных между собою эпизодах вымогательства. По данным следствия, он вымогал от 30 до 200 тыс. руб. у четырех разных должностных лиц, угрожая в случае отказа разместить на них компромат на YouTube. Сам господин Авакян утверждает, что денег у потерпевших не требовал и его пытаются оговорить.



В Ленинском районном суде Ростова состоялось первое судебное заседание по делу блогера Гаспара Авакяна, обвиняемого в вымогательстве. Прокурор зачитала обвинительное заключение, в котором сказано, что блогер с августа 2018 по май 2019 года вымогал деньги у челюстно-лицевого хирурга из Городской больницы №2 Игоря Талтаева, инспектора ДПС Михаила Буцкого, директора автошколы «Развитие» Тараса Пастухова и сотрудника УБЭП Аксайского районного отдела УМВД Дмитрия Березина.

Так, в августе прошлого года знакомый господина Авакяна пожаловался ему, что челюстно-лицевой хирург городской больницы №20 Игорь Талтаев требует у него 5 тыс. руб. за операцию, которая должна проводиться за счет ОМС. Обвинение считает, что господин Авакян решил использовать эту ситуацию в корыстных целях. Блогер позвонил врачу от имени пациента, включил запись разговора и задал врачу вопросы о стоимости операции. Затем он пришел на прием к господину Талтаеву и якобы угрожал тому публикацией компрометирующей его записи, требуя 30 тыс. руб. Но у врача не было с собой таких денег, поэтому он не передал их блогеру.

В ходе заседания Гаспар Авакян пояснил суду, что отправился к Игорю Талтаеву, чтобы пресечь коррупционную деятельность. «Я приехал в больницу и спросил у врача, сколько стоит удалить жировик. Врач испуганно завел меня в кабинет и сказал, что сделает операцию бесплатно. Однако врач так и не оказал помощь моему знакомому. И тогда я решил провести социальный эксперимент, чтобы уличить врача в коррупции», — сказал господин Авакян. При этом блогер заявил, что денег у врача не просил. Доктор якобы сам предложил ему 3 тыс. руб., однако Авакян отказался от них и не стал публиковать компромат с условием, что его знакомому сделают положенную по ОМС операцию бесплатно. Как утверждает Гаспар Авакян, на сегодняшний день операцию так и не провели.

Еще один эпизод произошел в ноябре прошлого год, когда блогеру позвонила его подписчица и рассказала, что сотрудник ДПС Михаил Буцкой потребовал у нее 5 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Как следует из обвинительного заключения, Авакян выехал на место, где стал снимать Буцкого на видео, сопровождая съемку комментариями с утверждениями, что полицейский только что получил взятку. Выключив запись, блогер якобы потребовал у инспектора ДПС 150 тыс. руб., угрожая в противном случае распространить отснятый материал. По данным следствия, полицейский передал требуемую сумму и написал расписку, что ранее получил эти деньги от блогера в качестве займа.

Сам блогер сообщил суду, что приехал на место после звонка своей подписчицы, чтобы проверить информацию до обращения в полицию. По его словам, ему удалось записать на видео момент получения взятки Михаилом Буцким. Авакян попросил полицейского вернуть деньги девушке, но тот ответил, что денег у него сейчас нет. Потерпевший якобы попросил проехать вместе с ним к банкомату, снял 5 тыс. руб. и отдал их блогеру, которые Авакян затем перевел подписчице.

Очередной эпизод связан с тем, что в октябре прошлого года подсудимый приехал в автошколу «Развитие» и заснял на видео, как один из инструкторов нарушил правила дорожного движения. Затем блогер позвонил директору автошколы Тарасу Пастухову и предложил встретиться. В ходе беседы Авакян потребовал у него 100 тыс. руб., угрожая опубликовать видео нарушения ПДД в сети интернет. По данным следствия, в ноябре Гаспар Авакян встретился со знакомым потерпевшего и рассказал, что у него есть и другие компрометирующие господина Пастухова записи и попросил организовать встречу с ним. Встретившись с потерпевшим в кафе, Авакян якобы потребовал у него уже 200 тыс. руб. Господин Пастухов к тому моменту обратился в полицию и действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, поэтому согласился и назначил передачу денег на следующий день в автошколе. Блогер приехал на место, однако передача денег не состоялась.

По этому эпизоду Гаспар Авакян сообщил суду, что заинтересовался автошколой «Развитие» после того, как ее директор оставил под видеозаписью блогера комментарий, якобы оправдывающий нарушение ПДД. Как рассказал подсудимый, когда он приехал на территорию школы, сразу же заснял, как один из инструкторов ездит без ремня безопасности. Авакян уверяет, что Тарас Пастухов сам предлагал ему деньги, чтобы тот не разместил компромат.

Тарас Пастухов сказал суду, что разговор с блогером во время попытки передать ему деньги был записан сотрудниками полиции. Защита ходатайствовала о прослушивании записи, однако суд решил, что это ходатайство не своевременно.

Четвертый эпизод обвинения связан с событиями в ст. Ольгинской, где в апреле текущего года Гаспар Авакян заснял следственные действия, проводимые сотрудником УБЭП Аксайского районного отдела УМВД Дмитрием Березиным. Блогер опубликовал в сети интернет одну из видеозаписей, подтверждающую, как он считал, что полицейский действует незаконно. Из материалов уголовного дела следует, что в мае Дмитрий Березин договорился встретиться с Авакяном с целью убедить его отказаться от распространения компромата на сотрудников Аксайского райотдела. Полицейский предложил блогеру принимать участие в оперативно-розыскных мероприятиях в качестве оператора, однако тот якобы потребовал от Березина 200 тыс. руб., угрожая публикацией компромата. Потерпевший обратился в ОЧСБ, после чего договорился о новой встрече с Авакяном, а затем перечислил деньги на карту, номер которой блогер прислал ему на смартфон.

Комментируя этот пункт обвинения, подсудимый рассказал, что давно занимался расследованием в отношении Аксайского районного отдела УМВД, так как на его работу неоднократно жаловались его подписчики. В мае этого года он решил передать собранную информацию сотруднику управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Ростовской области Дмитрию Скорнякову. По словам блогера, именно тот предложил прислать аксайскому полицейскому реквизиты для перевода денег, чтобы потом обналичить и использовать в качестве доказательства. Однако, заявил блогер, получив деньги, он понял, что его хотят подставить, и вернул их отправителю обратным переводом.

«Я считаю, что вины Гаспара Авакяна нет ни в одном эпизоде. Он дал подробные показания по каждому из них, у прокурора не возникло дополнительных вопросов. Вину он не признает. По моему убеждению, его вины и нет. Это была провокация»,— сказал “Ъ-Юг” адвокат блогера Денис Надеин.

Следующее заседание по делу состоится 11 октября. На нем будут допрошены остальные потерпевшие, продемонстрированы видеозаписи с YouTube-канала блогера и начат опрос свидетелей по делу.

Напомним, уголовное дело в отношении господина Авакяна возбудили 27 мая этого года. В августе суд продлил блогеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 февраля 2020 года.

Дарья Голякова