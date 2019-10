Производители алкоголя поощряют беременных пить

Производители алкоголя и отраслевые организации вводят женщин в заблуждение относительно потребления алкогольных напитков во время беременности, считают британские ученые. Согласно их выводам, опубликованным в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, сообщаемая беременным женщинам производителями и отраслевыми организациями информация является либо неполной, либо запутанной, либо заведомо неверной и фактически поощряет их к потреблению алкоголя.

Ученые Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировали информацию об алкоголе и беременности, публикуемую на сайтах 23 крупных мировых производителей алкоголя, включая Diageo и Heineken, а также отраслевых организаций алкогольной индустрии в Великобритании, Ирландии, США, Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Ее содержание и подачу сравнили с тем, что говорят о влиянии алкоголя на здоровье младенца в утробе матери органы здравоохранения и научные организации.

Результаты этого сравнения опубликованы в научном издании Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Органы здравоохранения и научные исследования говорят однозначно, что употреблять алкоголь во время беременности нельзя. Но производители алкоголя и финансируемые ими отраслевые организации не приводят у себя на сайтах информацию о вреде алкоголя и об опасности для плода, либо приводят ее в искаженном виде, либо описывают эту опасность расплывчато. «А это может "наводить женщин на мысль" о допустимости употребления алкоголя и во время беременности», отчего «риск для беременных женщин возрастает», говорится в исследовании.

Некоторые производители и отраслевые организации подчеркивают неопределенность вреда и подразумеваемую безопасность алкоголя.

Например, организация DrinkWise утверждает, что сейчас «нет четкого единого мнения о том, какое количество алкоголя в период беременности можно употреблять без вреда». Это, по мнению ученых, наводит на мысль, что какое-то количество употреблять все же можно. Компания Diageo DrinkiQ использует аналогичный прием: «Исследования пока еще не определили "безопасную дозу" алкоголя для беременных».

Одни компании и организации стремятся подчеркнуть безопасность умеренного потребления алкоголя.

Так, на сайте канадской отраслевой организации Educ’alcool прямо говорится: «нет доказательств того, что если во время беременности время от времени употреблять алкоголь, то это может привести к каким-то негативным последствиям». Там добавляют, что «опасность для плода значительно снижается, если вы раз-другой выпьете только один бокал».

Другие переключают внимание потребителя с вреда алкоголя на прочие вредные для беременности факторы, такие как курение или плохое питание.

А какие-то, как, например, Drinkaware, публикуют эту информацию в самом конце обширного раздела с рекомендациями по употреблению алкоголя, и чтобы дойти до нужных данных, приходится пролистать около десятка других страниц.

Но даже если на сайтах есть предупреждение о том, что «употреблять алкоголь во время беременности опасно», оно, как, например, в случае с производителем рома Bacardi, сочетается с утверждением, что «все это очень индивидуально».

Ведущий автор исследования профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Марк Петтикрю отмечает: «Финансируемые алкогольной индустрией отраслевые организации, похоже, придерживаются единой стратегии в подаче информации о потреблении алкоголя и беременности». По мнению ученого, так производители пытаются защитить рынок алкогольной продукции, для которого женщины являются важным элементом как потребители, а «беременность может представлять серьезную коммерческую угрозу для индустрии алкоголя». Кроме того, публикуя у себя на сайтах медицинскую информацию, отраслевые организации могут пытаться представить себя «частью решения» проблемы и через это добиваться более значительной роли в вопросах регулирования. Но, подчеркивают авторы исследования, эти организации «представляют потенциальную угрозу для общественного здоровья, особенно для здоровья беременных женщин и младенцев в утробе, поэтому они не должны участвовать в распространении медицинской информации».

Алена Миклашевская