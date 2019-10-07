ГК «Акрон» впервые отгрузила партию удобрений в Китай по Северному морскому пути

Группа «Акрон», специализирующаяся на производстве минеральных удобрений, впервые отгрузила партию своей продукции в Китай по Северному морскому пути. По новому логистическому маршруту отгружено 23 тыс. тонн удобрений. Данная поставка является первым в мире опытом доставки продукции этим путем, сообщили в компании.

Как пояснили в ГК «Акрон», новый маршрут сбыта должен сократить логистические затраты, а также открыть новые возможности по доставке производимых компанией удобрений в страны Азиатского и Тихоокеанского региона за счет значительного сокращения срока нахождения груза в пути».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербург по Северному морскому пути из порта Петропавловск-Камчатский прибыл атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть», являющийся единственным в стране ледокольно-транспортным судном с ядерной энергетической установкой.