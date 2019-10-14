Футбольные баталии бизнесменов продолжаются Осенний сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу в самом разгаре

«Лига Чемпионов Бизнеса» – массовое корпоративное спортивное движение в России, не имеющее аналогов. В структуре проекта регулярные чемпионаты по разным видам спорта среди сотрудников из различных сфер бизнеса.

Десятый юбилейный сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса» в Воронеже объединил в очередной раз рекордное количество участников- 32 компании, являющиеся ведущими предприятиями региона. По мнению организаторов проекта, участие в чемпионате способствует решению следующих задач:

Повышение сплоченности и объединение коллектива

Здоровый образ жизни среди сотрудников

Организация досуга среди сотрудников, как механизма повышения мотивации

Формирование позитивного имиджа компании и как игрока на рынке, и как работодателя

Разделение по уровню мастерства на дивизионы позволяет участвовать в чемпионате любым трудовым коллективам без исключения, несмотря на уровень спортивной подготовки.

11 октября в столице Черноземья прошел пятый тур осеннего сезона корпоративного чемпионата «Лига Чемпионов Бизнеса» по футболу, который организует и проводит «РУСПОРТИНГ». А теперь обо всем по порядку.

В дивизионе «A», главную сенсацию тура преподнес коллектив «ЦДС Дорога», победивший «Сбербанк» со счетом 3:1. Осечкой банкиров с удовольствием воспользовался мощный «Продмаркет», красиво переигравший «Росавтодор» и возглавивший Дивизион «А» – 5:2. «Нижнедевицкавтодор» разгромил «Рудгормаш» (8:0), а «Газпроектинжиниринг» одолел «Молвест» (3:1).

В Дивизионе «B» состоялось «заводское дерби». В нем «Воронежский Механический Завод» победил «Воронежский Пивзавод» со счетом 8:2, «Департамент дорожной деятельности» в упорнейшей битве одолел «Космос-Нефть-Газ» (3:2), «Канцлер» неожиданно уступил «Горэлектросети» (1:4), а «T-Systems» проиграл «РВК-Воронеж» (2:7).

В Дивизионе «С» «Энергетическая электроника» победила «Курьер Сервис Экспресс» (8:2), «САФ-Нева» оказалась сильнее «Kelloggs EXTRA» и сделала громкую заявку на место среди призеров (9:2), «ГК Боравто» победил «Промсвязьбанк» в сражении аутсайдеров (5:1), а «Прайм» получил техническое поражение за неявку на матч с «Воронежской кондитерской фабрикой».

В Дивизионе «D» с точки зрения турнирной интриги едва ли не самая запутанная ситуация. Каждая команда оказалась горазда на сюрпризы, шесть коллективов могут побороться за первое место. Воспряла «Syngenta», переигравшая «Северсталь» (6:2), «АВА-Трейд» бросилась в погоню за лидерами после победы над «НВП-Протек» (2:1), «Автомир» переиграл «ВоронежКомплект» (5:1) и остался на первом месте, а «АГРО-Лидер» победил «Ростелеком» (5:2) и обогнал его в турнирной таблице.