Сериал про аллергию: пыль, а в ней клещи

Клещи домашней пыли опасны только для тех, у кого они вызывают аллергию, а это, по разным данным, от 10% до 25% населения Земли.

Пылевой клещ — бытовой аллерген номер один: как показали исследования австрийских медиков, к нему чувствительны более половины аллергиков. В 70% случаев именно он становится причиной респираторной аллергии. К нему сенсибилизированы 70% астматиков, в то время как на пыльцу или перхоть домашних животных реагируют всего 20–25% из них. Вызвать острейший приступ у ребенка способны всего 10 микрограмм клещевого аллергена.

Пылевой клещ принадлежит к семейству Pyroglyphidae. Приставка pyro- (от греч. «огонь») тут появилась неслучайно: давно замечено, что контакт с представителями этого семейства приводит к покраснению и зуду кожи, напоминающим ожог. Самые распространенные виды пылевого клеща в наших квартирах — Dermatophagoidespteronyssinus и Dermatophagoidesfarinae. Рассмотреть этих существ можно только в микроскоп: взрослые особи размером 200–300 мкм, личинки — около 100 мкм.

Аллергены клещей домашней пыли, как правило, белки — гликопротеины или липопептиды. В Dermatophagoidespteronyssinus выявлено свыше 20 аллергенных молекул. Выделяются они в окружающую среду с фекальными шариками и личиночными шкурками; опасность представляют также умершие особи. Эти аллергены могут сохраняться в домах до четырех лет.

В наших квартирах у клещей практически нет пищевых конкурентов и естественных врагов. Питаются они микрофлорой, которая заселяет пыль, и слущенными чешуйками человеческого эпидермиса. В сутки взрослый человек «сбрасывает» до 1,5 г кожных чешуек, что способно накормить миллион клещей!

Немного истории

Пылевые клещи пришли к нам из птичьих гнезд. Когда человек начал одомашнивать пернатых, клещи переехали на птичий двор, поселились в курятниках. А когда человеку захотелось комфорта (аллергия — плата за цивилизацию), он стал использовать перо домашних птиц в подушках и перинах. Так клещи обосновались в домах, главным образом в постелях — там, где человек оставляет больше всего кожных чешуек, еды для клещей. Кроме того, спящий человек прогревает постель до +30°С и создает повышенную влажность — идеальную среду для клещей.

Астма как реакция на домашнюю пыль знакома врачам минимум 300 лет. Еще в 1698 году английский доктор Джон Флойер описал больного, приступ у которого могло спровоцировать «ничтожное количество пыли при подметании комнаты или уборке постели». В 1923 году связь пыли и астмы доказал голландский фармацевт Ян Виллем Стормван Леувен. Он вывез трех голландских астматиков в швейцарский горный отель, где они уже через несколько дней полностью избавились от симптомов, но, вдохнув пыли, собранной в их же домах, тут же испытали приступ!

Однако лишь в 1964 году голландский профессор Рейндерт Ворхорст со своими сотрудниками и японец Сиро Осима одновременно и независимо друг от друга выявили в домашней пыли клещей семейства Pyroglyphidae. И доказали всему миру, что аллергию вызывают именно они.

Что делать

«Осенью и зимой, когда мы больше времени проводим в помещении, ежедневный контакт с пылевым клещом усиливается, приводя дыхательные пути аллергика в состояние перманентного аллергического воспаления,— предупреждает медицинский директор проекта “Аллерготоп”, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Шуватова.— Отсюда повышенная восприимчивость к бактериальным и вирусным инфекциям, которые, в свою очередь, усугубляют течение респираторной аллергии. Решать вопрос нужно двумя путями: лечить даже относительно легкие заболевания, например аллергический ринит (по статистике, в 40% случаев нелеченый ринит перерастает в бронхиальную астму), и всеми возможными способами избавляться от клещей. Для этого надо снизить влажность до 50%, убирать квартиру пылесосом со специальными фильтрами, использовать гипоаллергенные чехлы на матрас и постельное белье с защитой от клеща. Что касается лечения, то помимо широкоизвестных средств типа антигистаминных препаратов и топических кортикостероидов существует такой надежный метод, как аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которую проводят Институт иммунологии ФМБА России, Центр аллергологии и иммунологии ГКБ №52 и другие медицинские учреждения».

Елена Туева