Ленинградская область — в лидерах по объему жилья в пересчете на одного жителя региона

Ленинградская область лидирует по объему жилья в пересчете на одного жителя региона. Как говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг», в Ленобласти на одного жителя приходится 1,22 «квадрата» жилой недвижимости. На втором месте рейтинга — Московская область с 1,1 кв. м жилья на человека.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, годовой объем ввода жилья в регионе несколько лет подряд составляет около 2,5 млн кв. м. Ожидается, что эта тенденция сохранится. Высокая динамика ввода «позволит планомерно развивать инфраструктурную доступность в социальной, дорожной и инженерной сферах, а также обеспечить сбалансированное развитие строящихся территорий»,— добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин заявлял, что в области с

января 2019 года застройщики ввели в эксплуатацию 1,618 млн. кв.м жилой недвижимости. До конца года объем ввода превысит 2 млн кв. м.