«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть варианты для инвесторов на глобальном рынке? Куда можно вложить от миллиона и более рублей? И где сейчас самая приемлемая доходность? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Когда Центральный банк и в Европе, и в Соединенных Штатах, чтобы решить какие-то текущие проблемы, прибегает к эмиссии валюты, к эмиссии ликвидности, естественно, растут сырьевые активы, прежде всего, драгоценные металлы. Золото после коррекции начинает подниматься. Поэтому идея для инвесторов остается прежней — при коррекциях вкладываться драгоценные металлы и в компании, которые их производят. У нас на рынке это «Полюс», «Лензолото», «Полиметалл».

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