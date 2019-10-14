В Смольном пообещали рост средней зарплаты петербуржцев на 10% ежегодно

Средняя зарплата петербуржцев будет расти на 10% в год, сообщил на заседании городского правительства глава комитета финансов Алексей Корабельников, представляя проект бюджета на 2020-2022 годы.

Среднемесячная номинальная заработная плата в 2020 году составит 71,5 тыс. рублей, в 2021 году — 78,8 тыс. руб., в 2022 году — 86,7 тыс. руб. При этом доход от трудовой деятельности вырастет до 60,7 тыс. руб., 66,4 тыс. руб., 72,5 тыс. руб. соответственно. Инфляция составит около 4%. Темп роста ВРП — около 9%, отметили в Смольном.

Напомним, что основным доходным источником бюджета Петербурга является налог на доходы физических лиц — 306,9 млрд руб. или 46% доходов, темп роста в 2020-2022 годах составит около 11%.

Яна Войцеховская